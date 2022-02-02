«زعيم إفريقيا» الأهلي المصري يصل إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وصلت إلى الدولة، أمس، بعثة الأهلي، صاحب الأرقام القياسية في الدوري المصري وقارة إفريقيا، وذلك قُبيل موعد انطلاق أولى مبارياته في كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، السبت المقبل، أمام مونتيري المكسيكي.

ويُشارك الأهلي، الذي يقوده المدرّب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، في البطولة للمرة السابعة، ليكون ثاني أكثر الفرق مشاركة في المنافسات، ويدخل البطولة بثقة كبيرة إذ يتطلّع إلى تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث هذه المرة، أو يرفع سقف طموحه للحصول على اللقب، ليصبح أول الفرق الإفريقية التي تفوز بكأس العالم للأندية في التاريخ.

وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة إثر فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2021 للمرة العاشرة في تاريخه، ليخوض المنافسة أمام مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أميركا الشمالية وأميركا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)؛ وتشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)؛ وبالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم)؛ والهلال السعودي (ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).

ولتكتمل قائمة الفرق السبعة المشاركة، ينضم إلى البطولة كُلّ من نادي إيه إس بيراي بطل الدوري التاهيتي (ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)؛ ونادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، اللذين سيتواجهان على استاد محمد بن زايد في الثالث من فبراير عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ووصل مونتيري إلى العاصمة الإماراتية قبل يوم واحد من النادي الأهلي، ليلتقي الفريقان في الجولة الثانية في استاد «آل نهيان» في الخامس من فبراير الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.

يذكر أنّها ستكون المشاركة الخامسة لنادي مونتيري في بطولات كأس العالم للأندية، علماً أنّ بطل اتحاد أميركا الشمالية وأميركا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم أنهى مشاركتيه عامي 2012 و2019 في المركز الثالث.

ويمتلك المدير الفني المكسيكي «خافيير أغيري» خبرة واسعة بنادي الأهلي المصري، لاسيما أنّه تولى منصب المدير الفني للمنتخب المصري بين عامي 2018-2019، كما لدى المدرب المرموق ذو الـ63 عاماً الكثير من الذكريات في الإمارات، أبرزها فوزه سابقاً بكأس رئيس الدولة ولقب الدوري الإماراتي خلال تجربته مع نادي الوحدة من أبوظبي.

• نادي «مونتيري» يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة.

• مواجهة الأهلي ومونتيري السبت المقبل على استاد «آل نهيان».



• «أغيري» يعرف الأهلي جيداً بعدما سبق له تدريب المنتخب المصري.

جوتيريز: سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الحلم

قال الظهير الأيمن لنادي مونتيري «إدسون جوتيريز» إنه يتطلع قُدماً لبدء منافسات البطولة، وقال في تصريحات صحافية: «نشعر بأنّنا بحالة جيّدة ولدينا الحافز القوي لتقديم أداء رائع.. أتينا إلى هنا بهدف تحقيق حلمنا بالفوز بالبطولة، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الحلم».

ويتأهل الفائز في هذه المباراة إلى أولى مواجهات الدور نصف النهائي التي تُقام في الثامن من فبراير، ويلتقي الفائز مع نادي بالميراس البرازيلي لحجز مكان في المباراة النهائية التي يستضيفها استاد «محمد بن زايد» السبت 12 فبراير الساعة 8:30.

وبحسب قُرعة البطولة، يُواجه الفائز من مباراة الجزيرة ونادي إيه إس بيراي، نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأحد السادس من فبراير، ليتأهّل الفائز بعدها بثلاثة أيّام لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news