ممثلو العرب في كأس العالم للأندية بأبوظبي.. من الإمارات والسعودية ومصر

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم.

تشهد النسخة الـ18 من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي اعتبارا من الخميس، مشاركة ثلاثة أندية عربية للمرة الثانية بعد عام 2019، وهي الجزيرة الاماراتي (بطل الإمارات) والهلال السعودي (بطل آسيا) والأهلي المصري (بطل إفريقيا).

وسبق أن ضمت نسخة 2019 كل من الهلال السعودي والترجي التونسي والسد القطري.

ويشارك نادي الجزيرة في المباراة الافتتاحية المقررة الساعة (8:30 مساءً بتوقيت الإمارات) من مساء الخميس، أمام نادي إيه إس بيراي، بينما يلعب الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي السبت 5 فبراير الساعة 5:30 مساءً في استاد "آل نهيان". ويفتتح الهلال مشاركته الأحد 6 فبراير الساعة 8:30 مساءً مع الفائز بالمباراة الافتتاحية.

وتحظى الأندية بقاعدة جماهيرية عربية كبيرة بفضل النجاحات والإنجازات الكبيرة حيث توّج الجزيرة بـثلاثة ألقاب دوري آخرها في موسم 2021-2022، وثلاثة نسخ من كأس رئيس الدولة بالإضافة لحصوله على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

أمّا نادي الأهلي فرفع لقب الدوري المصري 42 مرة منذ تأسيسه عام 1907؛ بينما حقق 48 لقباً في بطولات كأس مصر وكأس السوبر.

ويُعد الهلال أكثر الأندية فوزاً بالألقاب في السعودية، إذ تزخر خزائنه بـ 17 لقب للدوري و33 فوز بالكأس المحلية.

وينضم للأندية العربية كُلّاً من أبطال القارات: نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي)، ونادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي)، ونادي بالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية)، بالإضافة للممثل اتحاد أوقيانوسيا نادي إيه إس بيراي التاهيتي.

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