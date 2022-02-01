الأندية الإنجليزية تنفق 300 مليون جنيه استرليني خلال الانتقالات الشتوية

المصدر: وكالات

يبدو أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعافت من التبعات المالية لجائحة كورونا، وذلك بعدما أنفقت قرابة 300 مليون جنيه استرليني في نافذة الانتقالات الشتوية التي أقفلت أمس الأثنين.

وأدى قدوم الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي والبرازيلي برونو غيمارايش من ليون الفرنسي والأوروغوياني رودريغو بنتانكور من يوفنتوس الإيطالي في الأيام الأخيرة من يناير الى رفع إجمالي إنفاق أندية الدوري الممتاز الى 295 مليون جنيه استرليني (398 مليون دولار) وفقاً لأرقام شركة «ديلويت» المالية، وهو ثاني أعلى مجموع انفاق خلال نافذة الانتقالات الشتوية في تاريخ «برميرليغ».

ولا يزال رقم يناير 2018 البالغ 430 مليون جنيه استرليني الأعلى في تاريخ الدوري، لكن إنفاق هذا العام أعلى بأربع مرات من رقم العام الماضي البالغ 70 مليون جنيه والذي تأثر كثيراً بتداعيات فيروس كورونا.

وكان صافي نفقات الأندية من شراء اللاعبين أكثر من بيعهم، 180 مليون جنيه ليكون الأعلى منذ بدء العمل بنافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2003.

وأنفقت الأندية الخمسة الموجودة حالياً في ذيل ترتيب الدوري قرابة 150 مليون جنيه، أي أكثر من 50 بالمئة من إجمالي مبلغ الـ295 مليوناً.

وكان تعاقد ليفربول مع دياس مقابل رسم أولي يبلغ 37.5 مليون جنيه إسترليني، ونيوكاسل مع غيماراريش مقابل 35 مليوناً، الصفقتين الأكبر هذا الشهر، مدعوماً بانتقال ملكيته الى مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، «بي سي بي كابيتال بارتنرز» و«أر بي سبورتس أند ميديا»، عزز نيوكاسل صفوفه أيضاً بالمهاجم الدولي النيوزيلندي كريس وود من بيرنلي مقابل 25 مليون جنيه، والمدافع الدولي الإنجليزي كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا مقابل 12 مليوناً، ضمن مسعاه لتجنب الهبوط الى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

وقال رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في «ديلويت» دان جونز «تشير فترة الانتقالات هذه الى تراجع الضغوط المالية الناجمة عن كوفيد على أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مع عودة الإنفاق بقوة الى مستويات ما قبل الجائحة»، مشيراً الى أن الإنفاق كان «من بين أعلى المستويات التي شهدناها على الإطلاق في شهر يناير».

وتابع «يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ريادته عالمياً، محتفظاً بمكانته كأكبر دوري كرة قدم محلي في العالم من الناحية المالية، مدعوماً مرة أخرى بملاعبه الممتلئة (بالجمهور) وتأمينه لصفقات نقل (للمباريات) قوية في الخارج».

ولاحظ جونز «عودة البطولات الأوروبية الكبيرة الأخرى أيضاً الى الإنفاق الكبير، لكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هي التي حققت أكبر إجمالي إنفاق في فترة الانتقالات هذه، حيث أنفقت قرابة 150 مليون جنيه أكثر من أندية الدوري الإيطالي التي كانت المنافس الأكبر لها (إنفاقاً)».

وبلغ إجمالي الإنفاق في الدوريات «الخمس الكبرى» في أوروبا (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) 735 مليون يورو (828 مليون دولار)، متجاوزاً إجمالي إنفاق الفترة ذاتها من العام الماضي بـ 460 مليون يورو.

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