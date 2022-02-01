مفاجأة.. ميسي يرتدي رقم 10 مع باريس سان جرمان "توضيح السبب"

المصدر: باريس-الامارات اليوم

ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القميص رقم 10 في المباراة التي اقيمت ليلة الاثنين أمام فريق نيس على ملعب بارك دي برانس، ضمن مباريات دور ال16 من كأس فرنسا بكرة القدم، في مفاجأة لم يتوقعها الجمهور.

وانتهت المباراة بفوز نيس بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليخرج باريس سان جرمان من البطولة فيما تأهل نيس إلى ربع النهائي.

وأثار ظهور ميسي بالرقم 10 دهشة المشاهدين لأن النجم الأرجنتيني ارتدى منذ قدومه من برشلونة الى باريس سان جرمان القميص رقم 30 لعدم تخلي البرازيلي نيمار عن الرقم 10 الذي احتفظ به.

وتعود هذه الواقعة الى تقليد فرنسي يجبر الأندية التي تلعب في دور ال16 على ارتداء قمصان عليها أرقاماً من 1 الى 11، وبالتالي تم منح ميسي رقمه المفضل في برشلونة (10) في ظل غياب البرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب في الشهرين الاخيرين، كما غاب النجم الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا.

وسحبت قرعة ربع النهائي وأسفرت عن:

نيس - مرسيليا

برجوراك - فرساي

موناكو - اميان

نانت - باستيا

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