دهاء المصريين في صورة.. السولية كشف الموقف ومحمد صلاح يتعجب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تداول الجمهور المصري صورة من مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت لصالح المنتخب المصري بنتيجة 2-1، حيث تعامل مدافع المنتخب المصري أحمد حجازي، مع محمد النني بشكل غريب ليجعل الحكم يتغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء للاعب.



وتعود الواقعة إلى الدقيقة 31 من الشوط الأول وشهدت اعتراض كبير من محمد النني على حكم المباراة الذي كان في طريقه إلى إشهار البطاقة الصفراء إلى نجم الأرسنال قبل أن يتدخل باقي اللاعبين، حيث قام أحمد حجازي بالتهجم بقوة على محمد النني لجعله لا يعترض وكادت أن تحدث مشادة بين الاعبين ليبدأ حكم المباراة في الفصل بينهما وإبعادهم عن بعض و تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء لمحمد النني.



وكشف الموقف لاعب المنتخب المصري عمرو السولية الذي لم يتمالك نفسه من الضحك، بالرغم من تأخر المنتخب المصري بهدف دون مقابل أمام المغرب إلا أن ما قام به أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري جعل اللاعب يضحك عن سرعة ردة الفعل والتصرف لمساعدة زميله حتى لا ينال البطاقة الصفراء.



وظهر في الصورة النجم المصري محمد صلاح الذي ظهر متعجب من الموقف وبعيد عن التصرف او التدخل في الموقف، بالرغم من أنه قائد المنتخب المصري، ولكن في النهاية نجحت الخطة المصرية ولم يحصل النني على البطاقة الصفراء.



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