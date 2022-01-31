مانشستر سيتي يعزز هجومه بلاعب أرجنتيني

المصدر: وكالات

عزز مانشستر سيتي، بطل ومتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خط هجومه بضم الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس من ريفر بلايت بعقد لخمسة أعوام ونصف العام قُدِرَت قيمته بـ14 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار)، وذلك بحسب ما أعلن النادي الإثنين.

لكن ابن الـ22 عاماً الذي خاض حتى الآن 5 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني، سيبقى مع ريفر بلايت على سبيل الإعارة حتى يوليو المقبل على أقل تقدير.

وقال مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين إن فريقه وقع مع لاعب يتمتع بإمكانيات ملفتة، موضحاً "خوليان لاعب تابعناه منذ فترة. إنه قادر على شغل أكثر من مركز هجومي، ونؤمن بشدة أنه أحد أفضل المهاجمين الشبان في أميركا الجنوبية".

وتابع "أنا سعيد جداً لتمكني من المجيء به إلى مانشستر سيتي. أؤمن حقاً بقدرتنا على أن نوفر له الظروف المناسبة كي يحقق إمكاناته ليصبح لاعباً متميزاً".

وخاض ألفاريس مباراته الدولية الأولى في يونيو ضد تشيلي في تصفيات مونديال قطر 2022، وكان ضمن التشكيلة التي قادت الأرجنتين للقب كوبا أميركا في يوليو الماضي.

وما زال سيتي يبحث عن مهاجم من الطراز الرفيع لسد الفراغ الذي خلفه رحيل هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة الإسباني العام الماضي قبل أن يضطر الى الاعتزال بسبب مشاكل في القلب.

وحاول سيتي التعاقد مع هداف توتنهام هاري كاين لكنه لم يحصل على مبتغاه.

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