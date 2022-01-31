"استشفاء في جردل".. صورة صادمة لمحمد صلاح ونجوم مصر بعد انتهاء مباراة المغرب

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة صادمة لعدد من لاعبي منتخب يتقدمهم النجم العالمي محمد صلاح وهم يقومون بالاستشفاء من حالة الأرهاق التي سيطرت عليهم بعد مباراة المغرب في "جردل" بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة في فندق الإقامة لعمل الاستشفاء الذي يحتاجه لاعبي الكرة عقب نهاية المباراة لإزالة الإرهاق والتعب واستعادة التركيز وإراحة العضلات.

وقاد نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مصر لبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد أن سجل هدفا وصنع آخر ليقلب منتخب الفراعنة تخلفه امام نظيره المغربي الى فوز 2-1 بعد التمديد على ملعب «أحمدو أهيدجو» في ياوندي.

وتقدم المغرب بهدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء (7)، وردت مصر بهدفين لمحمد صلاح (53) ومحمود حسن «تريزيغيه» (100) لتضرب موعدا مع الكاميرون الدولة المضيفة الخميس المقبل.

وقدمت بطولة كأس أمم إفريقيا بنسختها الحالية في الكاميرون، العديد من الفضائح المدوية، وبدا سوء التنظيم واضحا، منذ أيام البطولة الأولى، ففي مباراة مصر ونيجيريا، غير حكم اللقاء باكاري غاساما، كرة اللقاء، 3 مرات على الأقل، في منظر غير مألوف بالبطولات العالمية.

وفوجئ المنتخب الموريتاني بعد الإعلان عن عزف النشيد الوطني الخاص بموريتانيا، بعزف النشيد القديم بدلا من النشيد الحالي، مما اضطر المنظمين لإيقاف النشيد، ومحاولة تشغيل النشيد الجديد.

اللجنة المنظمة فشلت مرة ثانية، ليقوم بعض لاعبي المنتخب الموريتاني والجهاز الفني بترديد النشيد الجديد دون مرافقة التسجيل الموسيقي.

وفي مواجهة تونس أمام مالي قرر الحكم الزامبي جاني سيكازوي إنهاء المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتراجع عن قراره، ومن ثم أنهاها بشكل رسمي في الثواني الأخيرة من الدقيقة الـ89.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب وجزر القمر في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، أزمة كان بطلها حارس مرمى "أسود الأطلس" ياسين بونو.

فبينما كان بونو نجم إشبيلية الإسباني يرد على أسئلة الصحافيين باللغة العربية، فوجئ بطلب من ممثل اللجنة المنظمة في المؤتمر الصحافي بتغيير لغته إلى الفرنسية أو الإنجليزية، حيث "لا يوجد مترجمون".

وبدا على بونو الغضب من الطلب، ليرد بأن "عدم وجود مترجم من العربية إلى الفرنسية أو الإنجليزية هي مشكلة لا تخصه".

ورفض الحارس المميز ترجمة ما يقوله بعد الرد باللغة العربية، وترك المسؤول عن تنظيم المؤتمر الصحافي في ورطة جديدة تنضم إلى سلسلة أزمات البطولة.

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