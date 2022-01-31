ليفربول يتغزل في «الأداء الملكي» لمحمد صلاح بعد تألقه في ليلة فوز مصر على المغرب.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اشاد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه قائد الفراعنة وهداف الريدز والدوري الإنجليزي محمد صلاح، في مباراة مصر والمغرب بالدور ربع النهائي من كأس إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، ونجاحه في تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز مصر 2-1.

وكتب نادي ليفربول على حسابه في «توتير»: «هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز، تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2021».

وكتب حساب النادي في تغريدة أخرى: «مرواغة ومرور على طريقته الخاصة يفتح بهما الطريق لتمريرة حاسمة خيالية تجعل التقدم للمنتخب المصري أمام المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية 2021».

وساهم نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في بلوغ مصر نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم بعد أن سجل هدفا وصنع آخر ليقلب تخلفه امام نظيره المغربي الى فوز 2-1 بعد التمديد الاحد على ملعب «أحمدو أهيدجو» في ياوندي.

وتقدم المغرب بهدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء (7)، وردت مصر بهدفين لمحمد صلاح (53) ومحمود حسن «تريزيغيه» (100) لتضرب موعدًا مع الكاميرون الدولة المضيفة الخميس المقبل.

ويسعى المنتخب المصري الى لقبه القاري الثامن بعد 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فيما لم يتمكن فريق «أسود الاطلس» من مواصلة السعي نحو لقبه الثاني بعد 1976.

وقال صلاح الذي اختير افضل لاعب في المباراة: «حان الوقت الآن للتركيز على المباراة المقبلة ضد الكاميرون. لقد بذل اللاعبون قصارى جهودهم في مباراة اليوم كما يفعلون دائما ونأمل في مواصلة نغمة الانتصارات».

وتابع «هدفنا اسعاد شعبنا في مصر».

مرواغة ومرور على طريقته الخاصة يفتح بهما الطريق لتمريرة حاسمة خيالية تجعل التقدم للمنتخب المصري أمام المنتخب المغربي في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🇪🇬



استمتعوا فأنتم تشاهدون محمد -الأفضل- صلاح 👑❤️pic.twitter.com/kX1gx8vo6R — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news