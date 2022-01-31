تقارير تكشف إعتداء حارس منتخب مصر على رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تقارير صحافية، عن تفاصيل متعلقة بأزمة ما بعد مباراة منتخبي مصر والمغرب، والتي أقيمت ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، إن سبب الفوضى التي كانت بعد مباراة مصر والمغرب في ممر الملعب، تسبب بها محمود جاد حارس منتخب مصر لكرة القدم بالاعتداء على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، دفاعا عن مساعد المنتخب المصري، وأن حارس الفراعنة لم يكن يعرف أن هذا رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وحضر فوزي لقجع مباراة مصر من أجل دعم لاعبي منتخب المغرب، للتأهل واستكمال مسيرة المنتخب في كان 2021.

ونجح منتخب مصر في الفوز على حساب منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث احرز سفيان بوفال هدف أسود الاطلس، وسجل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب الكاميرون، يوم الخميس المقبل ، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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