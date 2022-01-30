تعرّف إلى ترتيب الهدافين في كأس أمم إفريقيا

المصدر: الإمارات اليوم

بات نجما المنتخب الكاميروني، فانسان أبوبكر وزميله إيكامبي يتنافسان على صدارة ترتيب الهدافين، بعد ختام مبارتين أمس من دور الثمانية، حيث سجل إيكامبي ثنائية الفوز للكاميرون على غامبيا، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف، ويقلص الفارق بهدف مع المتصدر أبوبكر.

وقبل إجراء لقاءي المغرب ومصر، والسنغال مع غينيا الاستوائية اليوم، يتفوق نجما الكاميرون بفارق مريح، إذ أقرب الاسماء لهما، هو لاعب ملاوي غابادينيو مهانغو ولاعب مالي إبراهيما كونيه بثلاثة أهداف، وكلاهما ودعا البطولة.

ترتيب أبرز الهدافين:

- 6 أهداف: فانسان أبو بكر (الكاميرون)

- 5 أهداف: كارل توكو إيكامبي (الكاميرون)

- 3 أهداف: غابادينيو مهانغو (ملاوي) وإبراهيما كونيه (مالي)

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