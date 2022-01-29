صدمة جديدة للأهلي المصري قبل مونديال الأندية.. بيرسي تاو لن يشارك

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ذكر مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن المحترف الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، سيكون خارج حسابات الفريق في مونديال العالم للأندية الذي سيقام في أبوظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات لموقع "يلاكورة" المصري، إلى أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة تتراوح من 3-4 أسابيع قبل العودة للملاعب.

وكان بيرسي تاو قد تعرض للإصابة في مباراة سموحة بكأس الرابطة، وغادر المباراة قبل أن يخضع لأشعة طبية يوم أمس الجمعة أظهرت حاجته لنحو 4 أسابيع قبل العودة إلى الملاعب.

يذكر أن أكثر من لاعب في صفوف الأهلي تعرض إلى الإصابة في الفترة الماضية خلال مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون مثل محمد الشناوي وأكرم توفيق وحمدي فتحي.

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