أسطورة الكرة المغربية يتوقع فوز "أسود الأطلس".. "منتخب مصر محمد صلاح والشناوي فقط"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكد أسطورة الكرة المغربية ولاعب المنتخب السابق، صلاح الدين بصير، أن منتخب بلاده "أسود الأطلس" أفضل بكثير من منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر ونظيره منتخب المغرب في السابعة من مساء غد الأحد (بتوقيت الإمارات) الخامسة بتوقيت مصر على ملعب «أحمدو أهيدجو» ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال صلاح الدين بصير، في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: «أظن أن المنتخب المغربي حاليا أفضل بكثير من نظيره المصري، كون الأخير يعتمد على ثلاثة عناصر أو عنصرين كمحمد صلاح وحارس المرمى محمد الشناوي. في الجانب المغربي، هناك أربعة عناصر أو خمسة، يشكلون العمود الفقري للمنتخب، كبونو وبوفال، وأمرابط وحكيمي».

وأضاف صلاح الدين بصير: «هي مباراة ديربي، ومثل هذه المباريات التي تجمع منتخبات دول شمال إفريقيا، دائما ما تشهد ندية وتشويقا. هذه المواعيد تكون مشحونة من جانب الإعلام من الطرفين، والمنتخب الذي سيكون مستعدا بدنيا وذهنيا بشكل جيد سيحسم اللقاء لصالحه».

وتابع نجم المغرب السابق: «لن أقول إن المباراة في المتناول، لكن إذا استعدينا بشكل جيد من الجانب الذهني، فأكيد أننا سنكون الأقرب لبطاقة التأهل لنصف النهائي».

واختتم المحترف السابق في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا: «لا يجب علينا اللعب بتسرع. المنتخب المصري غالبا سيغلق جميع المنافذ، للتصدي لسرعة بوفال وتوغلات حكيمي، وأظن أن خليلزويتش بدوره سيعمل على تفادي خلق المساحات لمحمد صلاح وبعض الأسماء الأخرى كتريزيجيه وزيزو».

ولعب صلاح الدين بصير 59 مباراة دولية مع منتخب المغرب، سجل خلالها 37 هدفا، كما شارك في بطولة كأس العالم 1998، وسجل هدفين في مرمى أسكتلندا.

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