منتخب مصر بلا إصابات بكورونا قبل لقاء المغرب.. ارتياح وتفاؤل في صفوف الفراعنة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سادت حالة من الارتياح بين بعثة المنتخب المصري المتواجدة حاليا في الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها جميع أفراد المنتخب استعدادا للقاء المغرب سلبية بالكامل.

وتلتقي مصر مع المغرب يوم غد الأحد في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان الاتحاد المغربي قد كشف عن وجود إصابتان بكورونا في صفوف المنتخب قبل ملاقاة مصر.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف.

أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

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