مدرب مصري يحدد أخطر لاعب في المغرب.. ليس أشرف حكيمي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تتلهف الأنظار على متابعة مباراة المنتخبين المصري والمغربي الأحد (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات" في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون، في وقت يخشى كلا الطرفين من الأوراق الرابحة التي يمتلكها خصمه وسيعمل على تقييد حركتها.

وبينما لا يخفى على المراقبين بأن نجم ليفربول محمد صلاح أخطر اللاعبين في صفوف المنتخب المصري، فإن المنتخب المغربي لديه كثير من الأسماء اللامعة يتقدمهم أشرف حكيمي الظهير العالمي المحترف في باريس سان جيرمان.

ولكن المدرب السابق للمنتخب المصري حمادة صدقي فلا يرى بأن حكيمي الأخطر في صفوف المنتخب المغربي وإنما اللاعب المهاري سفيان بوفال، وقال في تصريحات على قناة المحور المصرية: "إن بوفال أفضل لاعب في منتخب المغرب ويجب عدم منحه أي مساحات للتحرك خلف الظهير الأيمن".

وعن المنتخب المصري، قال: "لا أفضل إشراك مهند لاشين لاعب خط الوسط أساسيا.. مهند لم يلعب منذ بداية البطولة ومن الأفضل عدم البدء به.. من الأفضل أن يلعب أحمد سيد زيزو أو محمود حسن تريزيغيه على حساب حمدي فتحي الأقرب للغياب للإصابة".

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4، فيما بلغ منتخب المغرب الدور نفسه بعد أن قلب الطاولة على مالاوي 2-1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news