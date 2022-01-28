لماذا غضب كريستيانو رونالدو وحظر موقع "ترانسفير ماركت"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن تفاصيل واقعة الخلاف الذي وقع بين نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات وإحصاءات لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة إن رونالدو أصيب في فترة سابقة بغضب شديد من قيام موظفي ومستشاري الموقع بتخفيض قيمته السوقية إلى 75 مليون يورو فقط، وهو ما يراه رونالدو مهين له، ويعتبر قيمته السوقية أعلى بكثير، نظير ما يقدمه في الملاعب، على الرغم من تقدمه في السن.

وقال المنسق المسؤول عن قيمة اللاعبين السوقية في الموقع، كريستيان شفارتز، إن رونالدو وفور اطلاعه على القيمة السوقية في فترة سابقة، اتصل بالموقع، وعبر عن غضبه، وطالبه بمراجعة المسألة. لكن الموقع رد عليه بالقول إن تلك القيمة هي مناسبة لما يقدمه رونالدو، وأنه هو أعلى بكثير من لاعبين آخرين في مثل سنه. لكن رونالدو لم يقتنع بذلك الرد، وقام بحظر حساب الموقع من حساباته في "التواصل الاجتماعي".

ولا يستسيغ رونالدو أن يتفوق عليه مواطنه بيرناردو سيلفا، نجم مان سيتي في القيمة السوقية بالنسبة للاعبين المرتبطين بالوكيل الشهير خورخي مينديو، وهو ما زاد من غضبه، كون قيمته السوقية تراجعت كثيرا رغم ما قدمه في فترة سابقة مع يوفنتوس، وحاليا مع مان يونايتد، رغم تواضع نتائج الاخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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