زوجة رياض محرز تبعده عن أجواء أفريقيا والرسائل السلبية للجمهور الجزائري (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أبعدت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد وزوجها الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن أجواء بطولة أمم أفريقيا وتحاول أن تنسيه خيبة الخروج المبكر لمنتخب الجزائر من العرس القاري الذي كان "محاربو الصحراء" قد توجوا به في النسخة الماضية بـ"مصر 2019".

وذكرت صحيفة النهار بأن رياض محرز بصحبة زوجته في جزر المالديف لتجاوز نكسة الخروج من بطولة إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، والتي شهدت هزيمة الجزائر أمام ساحل العاج 1-3، وأمام غينيا الاستوائية صفر-1، مقابل التعادل مع سيراليون.

ونشرت زوجة اللاعب الجزائري صوراً على صفحتها في "إنستغرام" برفقة لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، حيث يقضيان عطلة الشتاء في المالديف للابتعاد عن البرد القارس في أوروبا.

وكان رياض محرز أصيب بحالة غضب شديد وبدا يائساً لحظة إعلان خروج الجزائر من البطولة الإفريقية، وانتظر لأيام على الإخفاق قبل أن يخرج للجماهير الجزائرية برسالة اعتذار نشرها على صفحته في "فيسبوك"، اعترف فيها بأنه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال البطولة، وقال: "لقد انتظرت بضعة أيام قبل النشر على شبكات التواصل. لكن أعتقد أنه من المهم أن نملك بعض المشاعر اتجاه خيبة الأمل الكبيرة".

وأضاف: "لن نبحث عن أعذار على الرغم من الظروف. لم نكن فقط على المستوى وأنا أولّهم. عندما كان كل شيء يسير على ما يرام ، كنا نفوز وكنا في القمة ، وكان الجميع وراءنا ولا يزال الكثير من الإخوة والمشجعين والمواطنين خلفنا اليوم".

كما أبدى محرز تأسفه للكلام الجارح في حقه عندما قال "قرأت الكثير من الرسائل السلبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في كل الاتجهات.. هذه المنافسة ستكون بمثابة تذكير ، وسنعود أقوى من ذلك".

وعن مستقبل المنتخب واللاعبين ختم رياض :سنجعل الناس فخورين بنا مرة أخرى في المباريات الهامة القادمة. لنكن قادرين على الذهاب لكأس العالم. شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة و تحيا الجزائر".

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