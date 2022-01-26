البديل "أبوجبل" يسعد المصريين.. وصلاح يعلن تأهل "الفراعنة" إلى ربع نهائي كأس إفريقيا (فيديو وصور)

المصدر: وكالات

لحق المنتخب المصري لكرة القدم (أحفاد الفراعنة) بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ33 المقامة حاليا في الكاميرون بفوزه على نظيره الإيفواري 5 / 4 بركلات الترجيح اليوم، في دور الستة عشر للبطولة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وشهدت المباراة تألق الحارس المصري محمود أبو جبل، الذي دخل بديلا عن الحارس الشناوي في الشوطين الإضافيين، بعد إصابة الأخير، ليتألق ويصد ركلة ترجيحية، كان لها دور مباشر في تأهل مصر، بينما وقع النجم محمد صلاح على ركلة التأهل الأخيرة لمصر.

وكرست مصر عقدتها لساحل العاج ، بينما وضربت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة (7 مرات) موعدا ناريا في ربع النهائي مع المغرب المتوج بلقب واحد عام 1976، الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي.

في المقابل، تلقت ساحل العاج التي جردت الجزائر من اللقب عندما تغلبت عليها 3-1 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات، ضربة موجعة ثانية وفي الكاميرون بالذات عندما خسرت أمام الأخيرة في الجولة الاخيرة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وفشلت في بلوغ الدور الفاصل.

وقدم المنتخب المصري أفضل عروضه حتى الآن في البطولة وكان بإمكانه حسم نتيجة المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالنظر إلى الفرص المحققة التي خلقها مهاجموه وتناوبوا على إهدارها، خصوصا البديل محمود حسن تريزيغيه، كما لعبت العارضة دورا في نظافة الشباك العاجية بردها كرتين لمهاجمي شتوتغارت عمر مرموش وليفربول الانكليزي القائد محمد صلاح في الشوط الأول.

وفرض حارس المرمى البديل محمد أبو جبل نفسه نجما في الركلات الترجيحية بتصديه لتسديدة مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي إريك بايي. ويختتم الدور ثمن النهائي لاحقا بمباراة مالي مع غينيا الاستوائية في ليمبي.

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