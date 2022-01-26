صحيفة إنجليزية تصف موقف محمد صلاح مع ليفربول بالكابوس !

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

لا زال موقف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، غامض مع ناديه ليفربول بعد أن تعقدت المفاوضات أكثر بعد رفض النادي لطلبات اللاعب الخاصة بالبقاء مع الفريق، لتواصل الصحف الإنجليزية والعالمية تسليط الضوء على أحد أهم التعاقدات في عالم كرة القدم حالياً مع لاعب حصل على ثالث أفضل لاعب خلال عام 2021 ويرفض ناديه تجديد تعاقده معه بسبب المطالب المالية.

وسلطت صحفية "ميرور" الإنجليزية الضوء على الموضوع موضحة أن نادي ليفربول قد يواجه كابوسًا نهاية الموسم الحالي بسبب هداف الفريق الإنجليزي محمد صلاح، حيث يختلف الطرفان حول الأمور المالية للصفقة، حيث يطلب بمحمد صلاح براتب أسبوعي لا يقل عن 400 – 500 ألف جنيه إسترليني.

وكان محمد صلاح قد أكد في أكثر من مناسبة أنه يود البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته المهنية، ولكن الأمر لا يتوقف عليه فقط، وذكرت الصحيفة أن مشجعي ليفربول يائسون لرؤية محمد صلاح وهو يوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي الإنجليزي.

وإذا لم يوقع النجم المصري محمد صلاح عقد تجديد تعاقده قبل نهاية الموسم، فقد يقرر ليفربول بيعه في الصيف، وهو ما يعد بمثابة كابوس للريدز، حسب وصف الصحيفة نفسها، وأوضحت "ميرور" إلى أن المطالب المالية لـ محمد صلاح لا تُعد خارقة مقارنة بنجوم الدوري الإنجليزي الآخرين حيث يحصل كريستيانو رونالدو على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يظفر كيفين دي بروين بـ400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وترى الصحفية الإنجليزية أن محمد صلاح مؤثر مثل أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي، حيث يستحق راتبًا باهظًا، وسيندم ليفربول على ترك لاعب من عياره يرحل إذا رفضت الإدارة تلبية مطالبه.

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