«جيتي للإطارات» تعود مجددا مع سباق الفورمولا 2022.. (صور)

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عادت «جيتي للإطارات» مجددا ببطولة الفورمولا الآسيوية بمشاركة 28 سيارة بالجولة الافتتاحية لموسم 2022 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي التي أقيمت في الفترة من 21 إلى 23 الجاري.

وذكر بيان صحافي أن «من السمات المميزة لبطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية لهذا العام أن عائلة السباق الإماراتية المكونة من خالد القبيسي مع ابنتيه آمنة القبيسي وحمده القبيسي يشاركون جميعا في موسم بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، وجرى تغيير اسم السلسلة هذا العام من»بطولة الفورمولا الآسيوية3«المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات، وتكون شركة جيتي للإطارات هي الراعي الرئيس والمزود الكامل للإطارات لموسم 2022 من يناير إلى فبراير 2022». وأقيمت الجولة الأولى من السباقات في حلبة مرسى ياس بأبو ظبي".

وتشمل المشاركة سائقين يمثلون 15 دولة يتنافسون مع ثمانية من الفرق الأولى في العالم ذات المقعد الواحد للناشئين، من بينهم أربعة مواهب أكاديمية للناشئين في الفورمولا1.

وأكد البيان: «يشارك الأبطال الحاليين من فريق»أبوظبي رايسينج باي بريما«، الذي فاز باللقب العام الماضي مع السائق الموقع حديثا مع الفاروميو فورمولا1 تشو جوانيو، بعدد خمس سيارات، وظهر لأول مرة ببطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية عضو فريق ريد بُل الناشئ الأمريكي جاك كروفورد البالغ من العمر 16 عامًا مع الفريق بعد مشاركته في الموسم الأول في بطولة فورمولا3 الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات العام الماضي. وينضم إليه فريق مرسيدس للناشئين الإستوني بول آرون البالغ من العمر 17 عامًا، وثلاثة أعضاء من عائلة القبيسي الإماراتية الرائدة في مجال السباقات الوالد خالد وبناته حمده وآمنة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news