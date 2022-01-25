محمد صلاح يكشف الوسط الرياضي المصري.. ويوجه انتقادات لاذعة لجماهير الأهلي والزمالك و«استديوهات التحليل»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وجه نجم الكرة المصرية وقائد منتخب الفراعنة محمد صلاح انتقادات لاذعة للوسط الرياضي في مصر ولجماهير الأهلي والزمالك و«استديوهات التحليل»، وأعرب عن استيائه من تعامل الجماهير مع لاعبي المنتخب وعدم الالتفاف خلف الفريق مثل الماضي.

وشدد صلاح أن ذلك الأمر لن يضره كلاعب بسبب خبراته السابقة في التعامل مع مثل هذه الأمور ومشاركته مع المنتخب منذ عشر سنوات ولكن سيضر لاعبين يمثلون المستقبل بالنسبة لمنتخب مصر.

وطالب صلاح الجمهور المصري أن يشجع الفريق بالكامل وليس تشجيع جماهير الأهلي للاعبيها فقط أو جمهور الزمالك للاعبيه فقط.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره كوت ديفوار مساء غدٍ الأربعاء في دور الـ16 من البطولة المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير.

وقال صلاح خلال مؤتمر صحافي أقيم اليوم الثلاثاء في الكاميرون «أنا سعيد مع اللاعبين بنسبة 100% ولا أعتقد أنني تحدثت عن أحد بشكل سيء أو العكس، أحاول قدر الإمكان نقل خبراتي التي اكتسبتها في الخارج ومساعدة المنتخب».

وأضاف «أشعر أن في بعض الأحيان هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن صلاح أو لاعبين آخرين، للأسف نعيش في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيرية المنتخب لم تصبح مثل الأول، الناس تشجع الأندية والجماهير يشجعون لاعبين».

وأوضح قائد المنتخب «لم يكن الأمر كذلك في السابق والكرة المصرية انقسمت، وشاهدنا صفحات من أجل لاعبين للدفاع عنهم أو أندية، ويعتقدون أن ذلك أمر جيد ولكنه ليس كذلك».

وأضاف صلاح «هذا أمر غير مفيد بالتأكيد، أنت لن تضر محمد صلاح لأنني مررت بأشياء مثل ذلك، ولكن سيضر بالتأكيد لاعبين صغار في السن،»لا تشجعون لاعب بعينه أو نادي بعينه فمثلا جمهور الأهلي لا يتكلم عن لاعبي الأهلي فقط أو جمهور الزمالك عن لاعبيه فقط«.

وواصل»نحن منتخب مصر وحتى نفوز يجب أن يصل للاعبين أن الجماهير بأكملها خلف الفريق، هذا الأمر لن يؤثر في محمد صلاح لأنني ألعب للمنتخب منذ عشر سنوات هناك لاعبون آخرون ينضموا لأول مرة وهم يمثلون المستقبل«.

وتابع»إذا كنت تحب مصر ومنتخب مصر يجب أن تشجع المنتخب وليس لاعب بعينه، أنت تضر اللاعب وتجعله يشعر أنه أهم من المنتخب وهذا غير صحيح لا يوجد لاعب أهم من المنتخب حتى أنا أو أي شخص آخر«.

ووجه صلاح رسالة أخرى قائلا:»أيضا رسالتي للناس في الاستوديوهات أتمنى أن يكون الكلام عن المنتخب بالكامل وليس فرد أو اثنين، أنا لا أتابع ولكن هناك من يتابع ويتأثر بذلك".

وشدد صلاح على صعوبة النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا، وأوضح:«كأس الأمم الأفريقية بطولة صعبة للغاية ومنذ البداية، رأيت أنه حتى أفضل الفرق تكافح من أجل الفوز».

وقال:«لقد خسرت نسخة سابقة من بطولة الأمم الأفريقية بعد وصولنا للنهائي في 2017 ولكني أسعى دون شك للفوز بلقب تلك النسخة».

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