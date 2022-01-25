نيمار كان سينضم إلى ريال مدريد بعمر 13 عاما.. و"شقة" أعادته إلى البرازيل (صور مسربة)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مفاجأة مدوية عبارة عن صور للنجم البرازيلي نيمار في عمر ال13 عاما، تؤكد بأن اللاعب كان في طريقه للانضمام الى ريال مدريد في عام 2006 قبل ان يختار لاحقا المنافس المباشر برشلونة.

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم (الثلاثاء) أن نيمار جاء من البرازيل لزيارة ملعب برنابيو في 2006 برفقة والده لاجراء اختبارات مع ريال مدريد الذي قرر قبول اللاعب وقدم له عقدا طويل الأمد، الا أنه رفض العرض ليظهر بعد 3 سنوات لأول مرة مع نادي سانتوس البرايزيلي الذي كسب توقيعه بعد أن قدم لعائلة نيمار شقة بالقرب من ملعب التدريب.

وأكدت الصحيفة أن "النادي البرازيلي أقنع والد نيمار بأن وسائل الراحة المنزلية هي الخيار الأفضل لمسيرة ابنه وتطوره إلى موهبة النخبة في وطنه".

وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة مع الريال، ومن هنا جاءت صورة استمارة التسجيل التي كانت ستشهده يلعب في فريق الشباب مع أمثال داني كارفاخال وبابلو سارابيا.

وانتقل نيمار من سانتوس الى برشلونة الاسباني الغريم التقليدي لريال مدريد عام 2013 ثم في عام 2017 انتقل إلى فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت صفقة انتقال نيمار الى برشلونة ثاني أكبر صفقة في تاريخ النادي في وقتها وبلغت 57 مليون يورو وبشرط جزائي 190 مليون يورو، بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين دخل عليه نادي ريال مدريد وكان يحاول الحصول على توقيع اللاعب.

ومازال ريال مدريد يتأمل بضم نيمار حتى يومنا هذا رغم ان اللاعب جاء بقدميه إلى مبنى النادي وأجرى اختبارات في ملعب برنابيو، فهل أخطاء النادي بحق نيمار بعدم تقديم عرض يليق به. وهذا في العادة يحصل مع العديد من الأندية التي ترفض ضم أطفال واعدين لأسباب متعددة، ويصبحون لاحقاً نجوما بأسماء مدوية.

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