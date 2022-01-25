ضبط شاب يؤدي الامتحان بدلاً من مصطفى محمد.. المنتخب المصري يتحرك ووالده يرد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ألقت رجال الأمن المصري القبض على شاب يؤدي امتحان نصف السنة الدراسية بأحد المعاهد التعليمية بدلا من لاعب المنتخب المصري وغلطة سراي التركي مصطفى محمد الموجود حالياً مع "الفراعنة" في الكاميرون ضمن البعثة المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم حيث يستعد لخوض مباراة ربع النهائي أمام ساحل العاج.

وكشفت تقارير مصرية من بينها موقع اليوم السابع عن تفاصيل الواقعة، إذ بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الجيزة قد بلاغا من مسؤولي معهد تعليمي خاص بالجيزة، بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء المتهم للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض في البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها.

وأضاف الموقع أنه من خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم مصطفى محمد والمقيد كطالب بالمعهد، ولكنه يغيب عن الامتحان لوجوده مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا، وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التي تحفظت على المتهم الذي كان يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

من جهته، اعترف الشاب بارتكاب الواقعة وبأنه صديق اللاعب، وأن هذه كانت المادة الأولى التى يؤدي فيها الامتحان بدلا من صديقه اللاعب.

رد مسؤول في المنتخب

بدوره، نقل موقع كووورة تصريحات على لسان مصدر مسؤول في المنتخب المصري بأنه لا علم له بهذه الواقعة أو تفاصيلها، مشدداً على أن مصطفى محمد لديه امتحانات في الوقت الحالي، لكنه طلب تأجيلها لأن مواعيدها تتعارض مع كأس إفريقيا.

والد اللاعب ينفي بشدة

أما والد اللاعب مصطفى محمد فقد نفى الواقعة بشدة، وقال في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية: "لمصلحة من هذه الشائعات التي تخرج على مصطفى، وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية"، مضيفاً: "لو كان عنده امتحان كان هيعتذر أو يتقدم بالتماس لوزارة التعليم العالي في ظل تمثيله لمصر في محفل دولي".

وأوضح: "كل ما يخص بتأدية طالب الامتحان بدلا منه غير صحيح وأمر مضحك"!.

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