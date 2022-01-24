ضربة مؤلمة جدا لمشجع اميركي.. خسر فريقه وضبطته زوجته يخونها على الهواء مباشرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيب أحد مشجعي فريق «دالاس كاوبويز» الأمريكي بضربة موجعة جدا، ليس فقط لأن فريقه المفضل خسر المباراة، بل لأن زوجته، ضبطته أيضا يخونها في الجرم المشهود، وعلى الهواء مباشرة خلال بث مشاهد من المباراة على المحطات الوطنية. وتحولت قصة هذا المشجع إلى الحديث الشاغل لوسائل الاعلام المحلية.

وفي نهاية المبارات لفتت حالة حزن شديد لاحد المشجعين كاميرات التلفزيون والمحطات الناقله، وبثت له لقطات وهو يبكي ويعانق ويقبل شابه تواسيه وتساعده على تخطي احزانه، لكن سرعان ما اتضح أن الفتاة التي كانت معه وهي بين ذراعيه، هي عشيقته، وطبعا انتشرت صورة على هذا المشجع «المنكوب» على جميع وسائل الاعلام الاميركية المحلية.

على إثر ذلك، قامت زوجته المخدوعة بكشف القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت: «مرحبا بالجميع، نعم، هذا هو زوجي الذي انهي علاقتي به، إنه غشاش وهذه الكتكوتة التي بجانبه أخبرني سابقا أنه انفصل عنها، ولكن من الواضح أن هذه كانت كذبة أخرى».

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