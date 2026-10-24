السعودية: سقوط شظايا اعتراض صاروخين حوثيين في مكة وجدة والطائف ورابغ

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي أن الدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة باشر التعامل مع سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين، أطلقتهما جماعة الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقتين.

وأوضح المتحدث أن عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين أسفرت عن سقوط أجزاء منهما في «وادي المغمّس» في مكة المكرمة، فضلاً عن سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهات المختصة نفّذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.