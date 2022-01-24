أفضل مهاجم في ريال مدريد يدافع عن ميسي بعد وصفه اسطورة ليفربول بـ"الحمار"

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دافع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانحاز إليه في المشادة الكلامية التي حدثت بين نجم باريس سان جرمان وأسطورة ليفربول الإنجليزي السابق جيمي كاراغر.

وقال بنزيمة في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ميرور" الانجليزية اليوم الاثنين نقلاً عن قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية أن ميسي سينجح في باريس سان جيرمان وأي شخص يشك بذلك، لا يعرف شيئًا عن كرة القدم.

ويأتي هذ التصريح بعدما كشف كاراغر، أن ميسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، وصفه فيها بـ"الحمار"، على خلفية حديثه التحليلي عبر قنوات “Sky Sports” قال فيه أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خطوة إلى الوراء، ما جعل مستوياته تنحدر بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وقال كاراغر الذي لعب مع ليفربول 17 عاما سجل خلالها 3 أهداف في 508 مباريات خاضها، أنه اختار محمد صلاح بدلًا من ميسي في تشكيلته المفضلة في العام 2021، رغم فوز ميسي بلقب كوبا أميركا، وحصوله على لقب هداف البطولة. وعقب الحلقة، بعث ميسي برسالة عبر “انستغرام” يصف فيها أسطورة ليفربول بالحمار.

قال بنزيمة لقناة TF1 التلفزيونية الفرنسية "كيف لن ينجح (ميسي)؟ إنها مجرد فترة تكيف لأنه لا يسجل الكثير من الأهداف.. لكن شاهد ما يفعله على أرض الملعب".

واضاف ""على أي حال، لا يمكنك انتقاد لاعب كهذا، الذي ينتقد ميسي، لا يعرف شيئًا عن كرة القدم في الواقع".

أما الفريق الذي اختاره كاراغر لهذا العام، فهو: جيانلويجي دوناروما؛ ترينت الكسندر ارنول، روبن دياس، جورجيو كيليني، ليوناردو سبينازولا، كيفين دي بروين، نجولو كانتي، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، روبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

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