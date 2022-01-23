ضبط المتهمين بسرقة إعلامي ونجم نادي الزمالك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة لاعب الزمالك السابق خالد الغندور؛ أعلى الطريق الدائري بمصر القديمة.

وتبين خلال التحريات وجمع المعلومات، بأن المتهمين، ارتكبا الواقعة بأسلوب الخطف.

وكان الغندور، قد كشف تفاصيل تعرضه للسرقة أعلى الطريق الدائري، حيث قال: كنت راجع من مدينة نصر، وطلعت دائري المعادي والدنيا زحمة جدا، وماشي براحتي، فجأة لقيت باب العربية اتفتح وواحد خطف مني التلفون عيني عينك، محستش بنفسي من الصدمة، ونزلت أجري وراه نط الحاجز وعدى الناحية التانية، وكان في واحد مستني بموتوسيكل من غير نمر ركب معاه وهربوا.

وأضاف الغندور: رجعت لقيت عربيتي ماشية وخبطت في عربية قدامي، والناس نزلت تتكلم معايا ينفع كدة يا كابتن قولتلهم خدوا رقمي، وتحت أمركم في أي حاجة.

وتابع لاعب الزمالك السابق: الولد اللي سرق مني الموبايل عنده نحو 14 سنة، والموبايل آيفون لسة جديد اشتريته من كام يوم بـ 32 ألف جنيه.

ونشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مقطع فيديو عبر صفحة زوجته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحًا: لم أتوقع أبدا ما حدث لي، على طريق دائري المعادي والوقت لم يكن متأخرا، والطريق كان يسير ببطء شديد في تمام الثامنة مساء أمس الأحد، فوجئت بنشل هاتفي.

وأوضح نجم الزمالك السابق: أنا مندهش من الجرأة، خاصة أن وقائع السرقة كانت تتم في الليل وليس في وقت مبكر مثل ما حدث معي، وأتمنى أن يتم إلقاء القبض على من فعل هذا لكي يكون عبرة للجميع، والقضاء على مثل هذه الظاهرة تماما من مجتمعنا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news