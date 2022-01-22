بن عمران: تونس جاهزة للتحليق فوق المونديال

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد التونسي لكرة القدم، هشام بن عمران إن نسور قرطاج سيدافعون بكل قوة عن حظوظهم في الترشح لمونديال 2022، رغم قوة المواجهة أمام مالي.

وأضاف في تصريحات صحافية: "نحن جاهزون للتحليق فوق المونديال الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية، وهذا يُمثل دافعا قويا لنا في الاتحاد التونسي وأيضا بين اللاعبين والكادر الفني والإداري".

وتابع: "لا أتصور أن أحداً من المنتخبات المترشحة للمرحلة الحاسمة من التصفيات كان يتوقع مواجهة سهلة، فالمستويات بين الفرق العشر متقاربة للغاية ولا يوجد أفضلية لمنتخب على الأخر".

وختم: "سنعمل على تجهيز المنتخب التونسي في أفضل صورة ممكنة قبل لقائي مالي وسننتظر انتهاء بطولة أمم افريقيا لوضع برنامج قوي يجهز المنتخب التونسي لمواجهة مالي وهو في أفضل حالة فنية وبدنية".

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