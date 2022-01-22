بالماضي يوجه رسالة إلى الجمهور الجزائري: لا تؤذوني في محرز

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وجه مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي رسالة إلى جماهير بلاده بإنصاف نجمه وقائد "الخضر" رياض محرز، والابتعاد عن كلّ ما يُؤذيه في هذا اللاعب.

وقال بالماضي في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: أرجو أن تتوقف الانتقادات السلبية ضد محرز. اللاعب قدّم خدمات جليلة للمنتخب، والجمهور الجزائري يجب ألا ينسى ذلك.

وأضاف: عدم تمكّن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، من تكرار العروض الإيجابية في بطولة الأمم الافريقية بالكاميرون، أمر سيُعالجه مع المعني بِالأمر، مثلما يُصحّح الأب أخطاء ابنه".

وتابع المسؤول الفني الأول عن المنتخب الجزائري بقوله: الأخطاء والهفوات تُصحّح في البيت، وليس بِالتشهير بها خارج معقل (محاربي الصحراء).

وأهدر محرز ركلة جزاء في الدقيقة الـ 60 من عمر مواجهة ساحل العاج، في أول ضربة يضيعها منذ 39 شهراً.

خاض محرز مباريات في كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، لكنه لم يستطع إظهار ذلك المستوى العالمي الباهر، الذي عود عليه الجمهور الجزائري.

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