وزير الرياضة والشباب السوداني يستقيل بعد 24 ساعة من تعيينه

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ذكر موقع "سودان برس" اليوم أن وزير الشباب والرياضة السوداني الجديد، المعين من قبل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، أيمن سليم، قدم استقالته بعد 24 ساعة فقط من تعيينه.

وقال الموقع إن أيمن سليم اعتبر التعيين "غير دستوري" وبالتالي قرر التقدم باستقالته، مع العلم أنه يشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوقت الراهن. وكان الوزير الجديد من ضمن الأسماء التي تم تعيينها في قرار رئيس مجلس السيادة الصادر أمس.

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