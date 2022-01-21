مصر أمام خيارات صعبة خلال سحب قرعة تصفيات المونديال بإفريقيا غداً

يقام سحب قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 غدا في دوالا بالكاميرون، بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وودّع المنتخب الجزائري حامل اللقب كأس أمم إفريقيا أمس عقب خسارته امام ساحل العاج 1-3، لكنه حافظ على موطئ قدم في الكاميرون من خلال ترقب قرعة التصفيات. ولا تبدو الخيارات سهلة أمام المنتخب المصري بالنظر إلى قوة خصومه الخمسة، إذ بات مرشحا بقوة لمواجهة الجزائر أو المغرب أو تونس أو نيجيريا أو السنغال.

وسيكون منتخب "محاربي الصحراء" بقيادة القائد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز من بين عشرة منتخبات لا تزال تصارع من اجل نيل احدى البطاقات الخمس المؤهلة الى مونديال قطر المزمع اقامته بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين. وسيكون المنتخب الجزائري ضمن المستوى الاول في قرعة التصفيات كونه يحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف العالمي للفيفا الى جانب السنغال (20)، المغرب (28) وتونس (30) ونيجيريا (36).

لكنّ ذلك لا يعفي الجزائر من الوقوع في مواجهة نارية على اعتبار انّ منتخبات مرموقة كمصر بقيادة نجم وهدّاف ليفربول الانجليزي محمد صلاح والكاميرون ومالي ستكون في المستوى الثاني، وجميعها تأهلت الى الدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية.

كذلك، يضمّ المستوى الثاني منتخبات لا يمكن الاستهانة بها كغانا بقيادة أندريه أيو والتي تبقى من كبار القارة رغم الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، إضافة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لم تتأهل الى البطولة. وينطلق الدور الحاسم المؤلف من ذهاب وإياب في نهاية شهر مارس المقبل.

الفرق المشاركة في القرعة

المستوى الاول: السنغال والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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