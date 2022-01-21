صحف الجزائر لا تستوعب خروج حامل اللقب من كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

عاشت الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلة حزينة عقب خروج الجزائر من بطولة كأس إفريقيا من الدور الأول وهو حامل اللقب وكانت كافة المؤشرات تشير إلى حفاظه على اللقب خاصة بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم على مدار 34 مباراة قبل انطلاق البطولة وتعادل في المباراة الأولى ليصل إلى 35 مباراة ولكنه تعرض لخسارتين متتاليتين.



ولم تستوعب الصحف الجزائرية الخروج المؤلم عقب الخسارة أمام ساحل العاج بنتيجة 3-1، ولم يحصد منتخب الجزائر سوى نقطة وحيدة فقط خلال دور المجموعات وسجل هدفا وحيدا وتذيل مجموعته وودع البطولة من الدور الأول في المجموعة التي ضمت رفقة الجزائر وساحل العاج كل من سيراليون وغينيا الاستوائية.



وفيما يلي عناوين أبرز الصحف الجزائرية صباح اليوم.



"بطل إفريقيا يودع السباق"، عنوان صحيفة "الشروق"

"الخضر يودعون الكان بهزيمة ثقيلة": عنوان صحيفة "الخبر"

"حامل اللقب يغادر البطولة من الدور الأول": عنوان صحيفة "النهار"



واختلفت الصحف والمواقع في وصف المباراة والخروج الصعب والغير متوقع وأشارت الصحف إلى أن السيناريو لم يتوقعه أكثر المتشائمين من الجزائريين، مع الإشارة لأن الهزيمة كانت عريضة لمنتخب ساحل العاج مشيرة إلى أن

المباراة التي مُنيت فيها شباك رايس مبولحي بثلاثة أهداف كانت غير متوقعة.



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