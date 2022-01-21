أزمة في الأهلي المصري ووليد سليمان يتوعد: "هجيب حقي بنفسي وهبطلك كرة" (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهد تدريب النادي الأهلي المصري مساء الأول من أمس مشاجرة بين لاعبي الفريق الأول وليد سليمان وياسر إبراهيم، أثناء التداخل في إحدى التقسيمات المصغرة، حيث حدثت مشادة بين اللاعبين بعد تدخلات عنيفة بين اللاعبين، وتطورت إلى الصوت العالي والشتائم بين اللاعبين وذلك في حضور الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني.

وكشف الإعلامي المصري هاني حتحوت، في قناة "صدى البلد" المصرية عن تفاصيل المشاجرة بين اللاعبين وقال: "شهد تدريب الأهلي الخاص بالإعداد للقاء المقاولون يوم الجمعة في بطولة كأس الرابطة مشادة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم، بدأت ببعض التدخلات العنيفة بين اللاعبين، وتطورت ووصلت هذه التدخلات إلى ارتفاع الصوت بين اللاعبين ثم وصل إلى الشتائم على مرأى ومسمع من سامي قمصان المدرب العام للفريق".

وأضاف: "وليد سليمان قال لياسر إبراهيم، هدخل عليك الكرة المقبلة وهبطلك كرة، وهو ما أزعج ياسر إبراهيم وتوجه إلى خارج الملعب ومغادرة التدريب، وهنا توجه وليد سليمان بالحديث إلى سيد عبد الحفيظ مدير الفريق وقال له جبلي حقي لأما هجيب حقي بنفسي، قبل أن يتدخل سامي قمصان المدرب العام وقال للاعب عيب مغادرة التدريب وبالفعل نجح قمصان، في تهدئة الأجواء بين اللاعبين واستمر التدريب وهذه المشكلة حدثت أمام سيد عبد الحفيظ وموسيماني، وكلاهما لم يتدخل نهائياً في هذه الأزمة".



ويستعد الأهلي المصري لخوض مباراة المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة لأندية الدوري المصري.





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