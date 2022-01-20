​"سحر وشعوذة وعين قوية" تُخرج الجزائر من أفريقيا.. مغردون يقدمون الدليل! (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أنصار المنتخب الجزائري بعد الوداع المبكر من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، إثر الهزيمة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة أمام ساحل العاج 1-3، الخميس، وسط دهشة المراقبين من الصورة التي بدا عليها "محاربو الصحراء"، محملين ما جرى لعوامل عدة أبرزها السحر والشعوذة والعين القوية، على حد وصف الكثير منهم!.

وتناولت الجماهير الجزائرية والعربية عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاركة "الخضر" في الكاميرون بنوع من الاستغراب خصوصاً أن الحظ أدار ظهره بشكل غير طبيعي للاعبين، ففي المباراة الأولى أمام سيراليون تعادل الجزائر سلباً مع منتخب سيراليون المتواضع في وقت أهدر أكثر من 10 فرص محققة للتسجيل بشكل غير منطقي، وفي المواجهة الثانية سيطر الجزائريون على الملعب وأضاعوا أيضاً سيلاً من الأهداف قبل أن تكسب غينيا الاستوائية بخطف هدف ونقاط المباراة!.

والمواجهة الثالثة للجزائر كانت أمام ساحل العاج، وشهدت أول هدف للمحاربين في البطولة ولكن النحس ظل مرافقاً للمنتخب بإضاعته فرصة تقليص الفارق بعدما سدد القائد رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة جزاء ارتدت الكرة من القائم في الدقيقة 60 وعندها طارت عقول الجماهير وبدأوا يعتقدون بوجود سحر أو عين قوية وراء ذلك!.

أي حظ عاثر للمنتخب الجزائري. 👀



محرز يهدر ركلة جزاء للمرة الأولى منذ 2018. 😳pic.twitter.com/VS4bzJeb7U — جول العربي - GOAL (@GoalAR) January 20, 2022

ويقول المشجع أحمد خليل عبر تويتر: "بعد ضياع ضربة جزاء الجزائر تاكد ان كرة القدم فيها سحر"، وأضاف آخر يدعى أحمد زين: "والله الجزائر معمولها سحر مش طبيعي اللي بيحصل دة مش مقتنع نهائيا انه دة حقيقي؟ الجزائر مسافرتش الكاميرون!! لا اكيد فيه حاجة مستحيل اصدق اللي بيحصل"، أما المشجع "العماوي" فقال: "الجزائر لو حد عاملهم سحر، مش هيخسروا الماتشات بالشكل ، هو ايه اللي بيحصل معاهم ؟ حاجه غريبة".

الجزائر بيقولو معمول لهم سحر في البطولة كل الشعب متفق علي كدا pic.twitter.com/bvlI5nKWDO — Hashem Eid هشام عيد (@Eidhashem7) January 20, 2022

وبعد 35 مباراة من دون خسارة، شهدت البطولة سقوطاً مدوياً أول أمام غينيا الاستوائية ثم الثاني أمام ساحل العاج في مشهد تطرقت معه صحيفة النهار الجزائرية إلى إمكانية وجود سحر أو أرواح شريرة كما تردد الجماهير، لاسيما أن ظروفاً غير طبيعية لعبت دوراً في حرمان المنتخب الجزائري من تقديم شيء بسيط من إمكاناته!.

ولم تتوقف التبريرات عند هذا الحد خصوصاً أن راقي شرعي جزائري شدد على وجود سحر وعين قوية أثرت على اللاعبين، وقال فى تصريحات لصحيفة النهار: "ما حدث سحر وليس إرهاقا وعين أصابت اللاعبين وظهروا غير متفاهمين"، مضيفاً: "المعلق حفيظ دراجى قال إن هناك أمرا غير طبيعى هو لا يفهم ماذا يحدث".

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم نفى كل ما يتردد حول وجود سحر أثر في أداء المنتخب أو إحضاره راقياً شرعياً لفك نحس المنتخب قبل مباراة ساحل العاج.

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