مفاجأة.. إلى من منح محمد صلاح صوته في جائزة "ذا بيست"؟ ميسي ورونالدو و"ليفا" خذلوه!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اللاعبين الذين صوت لهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال عملية اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2021 "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي أسفرت، الاثنين، عن فوز البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بلقبها وحلول صلاح ثالثاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي بأن محمد صلاح أعطى صوته أولاً للاعب الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم أوروبا، وفريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، أما المركز الثاني باستمارة الاختيار فقد صوت خلاله لميسي الذي توج بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين، والمركز الثالث للعملاق ليفاندوفسكي هداف أوروبا وبايرن ميونيخ بطل الدوري والكأس في ألمانيا.

وفي المقابل، خذل ميسي وليفاندوفيسكي محمد صلاح وتجاهلاه تماماً في الاختيار بعدم منحه أي نقطة بعدما اختار الأسطورة الأرجنتيني زميليه في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ثم كريم بنزيما، نجم ريال مدريد على التوالي، أما ليفاندوفسكي فمنح صوته لجورجينيو ثم ميسي وبعده كريستيانو رونالدو الذي بدوره استقر على الثلاثي بالترتيب، ليفاندوفسكي، والفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي، وأخيرا جورجينيو.

يذكر أن اختيار اللاعب في المركز الأول خلال الاستمارة يمنحه خمس نقاط من كل تصويت، وينال الثاني على ثلاث نقاط، ونقطة للمركز الثالث، وبحسب القوانين المتبعة فإن صلاح لم يكن من حقه انتقاء نفسه ضمن الاستمارة لأنه يحمل شارة قيادة المنتخب المصري إذ تمنع اللوائح اللاعب المرشح للفوز بالجائزة بين اللاعبين الثلاثة الأوائل التصويت لنفسه في الاستمارة.

وكانت حالة من الغضب قد اعترت عشاق محمد صلاح لكونه لم يتم اختياره في التشكيل المثالي الأفضل في العالم على الرغم من ترشيحه للفوز بالجائزة الأهم "ذا بيست" بين الثلاثة الأفضل في العالم! كما هو الحال بالنسبة للسنغالي ميندي حارس مرمى تشيلسي المتوج بلقب أفضل حارس في العالم دون انتقائه في "فريق الأحلام" إذ حل بدلا منه الايطالي جوانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان!.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على 39 نقطة معيارية خلال التصويت وحل في المركز الثالث كمجموع الأصوات التي حصل عليها في جميع الفئات، بواقع 271 نقطة من أصوات المدربين، و176 نقطة من أصوات قائدي المنتخبات، و184 نقطة من تصويت الصحافيين، و528.245 نقطة من الجماهير.

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