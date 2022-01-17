غينيا الاستوائية تحرم الجزائر من مطاردة إيطاليا في سلسلة اللاهزيمة

المصدر: وكالات

فجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، وأشعل المنافسة في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب الجزائر، الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر)، الذي تعادل 2 / 2 مع منتخب سيراليون، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين في وقت سابق اليوم بنفس الجولة، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري (حامل اللقب) عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وظهر منتخب الجزائر بشكل مخيب للغاية، وبدا تأثر لاعبوه بسوء حالة أرض الملعب، لتصبح حظوظه في التأهل لدور الـ16 ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب مرهونة بلقائه في الجولة الأخيرة للمجموعة.

وتقمص إستيبان أوروزكو دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 70.

وأنهى منتخب غينيا الاستوائية، الذي حقق انتصاره الخامس في لقائه الـ12 في تاريخه بأمم أفريقيا، سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الجزائر، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 35 مباراة متتالية بمختلف المسابقات.

وكان المنتخب الجزائري، الذي تلقى آخر خسارة قبل تلك المباراة عام 2018، على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي لأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، الذي ظل منتخب إيطاليا بطل كأس الامم الأوروبية محتفظا به حتى إشعار آخر.

ويصطدم منتخب الجزائر بمنتخب كوت ديفوار يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، فيما يلعب منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره السيراليوني في اليوم ذاته بنفس الجولة.

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