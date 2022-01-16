محمد صلاح يتحدى ويهدد ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية خبراً عن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وهداف الدوري الإنجليزي، أكدت فيه أن اللاعب يصر على طلباته من أجل تجديد تعاقده، ليعلن بذلك اللاعب التحدي في وجه ليفربول وتبدأ أزمة جديدة بين اللاعب وليفربول، بعدما أصر محمد صلاح، على مطالبه المالية لتجديد تعاقده وهي الحصول على راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وفي الوقت الذي يعيش فيه محمد صلاح، فترة رائعة مع ليفربول ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف، يعيش اللاعب فترة صعبة في المفاوضات مع النادي الإنجليزي، حيث يصر على أن يكون عقده هو الأكبر في الفريق بعد 5 مواسم قضاها بالنادي.

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تسريب من مسلسل المفاوضات أكدت فيه أن محمد صلاح يصر على نفس مطالبة المالية السابقة الذكر والبالغة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حيث يعتقد أنه يستطيع الحصول على هذا الراتب في أماكن أخرى بالعالم.

ولم يصدر أي من الطرفين سواء النادي الإنجليزي أو اللاعب المصري محمد صلاح متمثلاً في وكيل أعماله رامي عباس، أي أخبار عن المفاوضات أو تصريح رسمي، إلا أن الصحف الإنجليزية القريبة من النادي تشير إلى وجود مشاكل في المفاوضات بين الطرفين.

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