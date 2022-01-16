كيروش يصالح الجمهور المصري بطريقة "مليئة بالمشاعر والأحاسيس" (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حرص مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، على مصالحة الجمهور المصري، بعد الفوز على غينيا بيساو، في المباراة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على طريقته الخاصة، بعد فترة نال فيها المدرب العديد من الاتهامات خاصة بعد مهاجمة أحد الجماهير عقب الخسارة أمام نيجيريا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر موقع تويتر فيديو للمدرب أثناء خروجه من ملعب المباراة وعلق عليها بطريقة عاطفية قائلاً: " تحية مليئة بالمشاعر والأحاسيس كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يحتفل مع جماهير الفراعنة عقب تحقيق أول فوز لهم في دور المجموعات"، وظهر الفيديو كيروش، وهو يوزع التحية والقبلات على الجمهور الحاضر في المباراة لتصحيح ما قام به في المباراة الأولى.

وكان الجمهور المصري قد طالب بإقالة كيروش عقب الخسارة من نيجيريا بهدف دون مقابل، وخاصة بعدما دخل كيروش، في مشادة كلامية عنيفة مع أحد مشجعي "الفراعنة" الغاضبين من الخسارة أمام نيجيريا.

وحقق المنتخب المصري أول فوز له في البطولة الإفريقية على حساب غينيا بيساو، بهدف النجم المصري محمد صلاح، ليصل إلى النقطة الثالثة.

تحية مليئة بالمشاعر والأحاسيس 😍



كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يحتفل مع جماهير الفراعنة عقب تحقيق أول فوز لهم في دور المجموعات 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #GNBEGY | @Carlos_Queiroz pic.twitter.com/tUmKC1TzLS — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

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