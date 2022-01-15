فريق "غريزيني" يكشف عن دراجته "النارية" لموسم 2022 في بطولة العالم

المصدر: جوني جبور- دبي

بات الفريق الإيطالي غريزيني، أول فرق بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" الذي يكشف رسمياً عن دراجته التي سيخوض بها غمار سباقات موسم 2022.

الفريق الإيطالي العريق، الذي يشارك في الفئة الأولى "موتو جي بي" منذ 2002، سيعود كفريقٍ مستقل تماماً في 2022، بعد سبع سنوات من الشراكة مع "إبريليا".

وكان هناك شكوك في فبراير الماضي حول دخول الفريق منافسات موسم 2022، لاسيما بعد رحيل مؤسس الفريق ومديره ومديره فاوستو غريزيني جراء وفاته بـ "فيروس كورونا"، إلا أن الخطط تواصلت نحو البقاء في بطولة العالم للدراجات النارية، مع استلام ناديا بادوفاني زوجة الراحل فاستو مقاليد الإدارة.

ويحمل كل من الدراجين، إينيا باستانيني، وفابيو داجي جيانانتونيو القادم من "موتو 2" لواء الدفاع عن ألوان فرق "غريزيني" في موسم 2022.

من جهتها، علقت مدير الفريق ناديا بادوفاني على المشروع الطموح لفريقها وقالت في تصريحات صحافية: "قدمنا أخيراً مشروعنا الذي نثق به بشدة، واعتقد أنه نتاج عملنا المتواصل طوال العالم الماضي، ونحن متحمسون للغاية، كونناً أول فريق يكشف عن دراجته التي ينافس بها في 2022".

وأضافت: "أعتقد أن فاوستو كان ليشعر بالفخر بما قمنا به، ولابد من القول بأن كلا دراجينيا أينا وديغيا متحمسان جداً للبدء، ونحن نسعى لنكون بين المنافسين على القاب سباقات الموسم الجديد".

ويحظى فريق غريزيني في 2022 بدعمٍ كامل من دوغاتي، وذلك بعد أن اصبح غريزيني رابع فرق بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" المزودة بمحركات دوغاتي، بعد كل من فريق "دوغاتي" المصنعي، وفريقي باراماك، و"في آر 46" المملوك لفالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية المعتزل الموسم الماضي.

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