هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان.. عرض خيالي بعد تعثر مفاوضاته مع ليفربول

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصبح طلاق النجم المصري محمد صلاح وناديه ليفربول الإنجليزي مسألة وقت بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين على تمديد عقد "الفرعون" الذي ينتهي في صيف 2023، الأمر الذي يعيد إلى الأضواء العرض الخيالي الذي قدمه له باريس سان جيرمان الفرنسي وتتجاوز قيمته 100 مليون يورو.

ويرغب النادي الباريسي في ضم محمد صلاح اعتباراً من بداية الموسم المقبل لتعويض رحيل مهاجمه الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يعد الدقائق قبل الأيام للرحيل إلى ريال مدريد.

وكانت صحيفة "تيلغراف" البريطانية قد كشفت عن فشل المفاوضات بين صلاح وليفربول إذ يطلب اللاعب المصري 400 ألف جنيه راتب أسبوعي لتجديد عقد، في وقت ترى إدارة ليفربول بأنه يبالغ مما دفعها لاتخاذ قرار بيعه في الموسم المقبل للاستفادة من عائده المالي في شراء لاعبين آخرين.

ويتمسك ليفربول بموقفه من باب الجدوى الاقتصادية من وجود محمد صلاح مع الفريق إذ أن اللاعب سيبلغ عامه الـ 31 عندما ينتهي عقده مع "الريدز" مما يعني أن قيمته السوقية ستتراجع قياساً بعمره ولا تستطيع الإدارة منحه الراتب الكبير الذي يطالب به.

يذكر أن صلاح حقق مع ليفربول إنجازات مهمة وتاريخية بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي 2020 بعد غياب أكثر من 30 عاماً والتتويج بدوري أبطال أوروبا 2019 فضلاً عن الظفر بألقاب فردية وتسجيله أرقاماً قياسية.

فهل يتنازل محمد صلاح عن مطالبه المالية ويبقى "ملكاً" في ليفربول أم أنه سينتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان برفقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والساحر البرازيلي نيمار؟.

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