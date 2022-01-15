تصرف غير رياضي يتسبب بعراك وتشابك بالأيدي في أمم أفريقيا (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

اشتبك لاعبو غانا والغابون خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، التي تتواصل فيها المشاهد المثيرة للغرابة، وذلك بعد أن رفض لاعبو الغابون إخراج الكرة من الملعب حتى يتسنى علاج لاعب غانا أثناء سقوطه أرضاً مصاباً واستغلوا هجمة لتسجيل هدف التعادل 1-1.

ونتيجة التصرف "غير الرياضي"، جنّ جنون لاعبي غانا الذين توقعوا أن يخرج المنتخب الغابوني الكرة من الملعب لتتصاعد الأمور نحو التشابك بالأيدي بين اللاعبين مما اضطر الحكم للتدخل قبل دقيقتين على نهاية المباراة وطرد لاعب غانا الغاضب بنجامين تيتيه بعد لكمه لاعب الغابون أثناء العراك.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile Gana'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Yeni Malatyasporlu Tetteh, bir dönem Hatayspor forması giyen Boupendza'ya yumruk attı. pic.twitter.com/gqp1Jhy1ND — Pusholder Sports (@pusholdersports) January 15, 2022

وكان المنتخب الغاني قد تقدم بهدف أندريه أيو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيم ألفينا التعادل للغابون في الدقيقة 88، ليتعقد موقف غانا في التأهل خصوصاً أنها تمتلك نقطة واحدة ويتبقى لها مباراة واحدة مع جزر القمر فيما رفع الغابون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتبقى له مواجهة مع المغرب الذي ضمن التأهل إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط.

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