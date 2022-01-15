أرسنال المنهك من "كورونا" يطالب بتأجيل دربي شمال لندن

المصدر: وكالات

طالب نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم الذي يعاني من تفشي فيروس كورونا في صفوفه إضافة إلى الاصابات ورحيل العديد من كوادره الأفارقة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، رابطة الدوري الانجليزي بتأجيل دربي شمال لندن أمام مضيفه توتنهام، بحسب ما أفاد "المدفعجية" في بيان أمس.

قال أرسنال "طلبنا من رابطة الدوري الانجليزي تأجيل دربي شمال لندن أمام توتنهام هوتسبر الأحد"، بخلاف "رغبتنا"، على خلفية غياب العديد من اللاعبين عن هذه المواجهة المهمة للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المرحلة 22، "إن كان بسبب كوفيد-19، أو الاصابات أو المشاركة في كأس أمم إفريقيا".

وبعدما ثبتت اصابته بكورونا، غاب صانع الالعاب النروجي مارتن أوديغارد في اللحظات الأخيرة عن مباراة فريقه أرسنال أمام مضيفه ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الخميس (انتهت بالتعادل السلبي)، والتي شهدت اصابة مدافعه البرتغالي سيدريك سواريش وبوكايو ساكا، لينضما إلى إميل سميث رو والياباني تاكيهيرو تومياسو المصابين أيضاً.

كما يعاني الـ "غانرز" من غياب الغاني توماس بارتي والمصري محمد النني، والعاجي نيكولاس بيبي والغابوبي بيار-إيميريك أوباميانغ الذين التحقوا بصفوف منتخباتهم الوطنية لخوض نهائيات البطولة القارية الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.

وقال مدرب أرسنال، الاسباني ميكيل أرتيتا رداً على إمكانية تأجيل المباراة في وقت سابق الجمعة "ما هو غير مرجح للغاية اليوم يمكن أن يحدث غداً. لقد حدث ذلك بالفعل في اتجاه واحد عندما كنا مستعدين للعب مباراة، يمكن أن يحدث في الاتجاه الآخر. لكن نيتنا هي أن نلعب".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن توتنهام الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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