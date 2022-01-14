لسبب غريب.. خلاف حاد داخل معسكر منتخب مصر في الكاميرون

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن خلافا حاداً وقع بين رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، على خلفية قيام الأخير بالترتيب لإجراء مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير.

ورفض علام ظهور المدرب على شاشات التلفزيون في هذا التوقيت الذي يتعرض فيه والمنتخب الوطني لانتقادات في الشارع المصري بعد الأداء المتواضع أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية والخسارة بهدف دون رد، في الوقت الذي أبدى المدرب تمسكه بالوعد الذي قطعه مع شوبير بالظهور على قناة "أون سبورت" مساء الجمعة.

وكانت القناة قد نوهت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشة القناة بلقاء عبر الاتصال المباشر سيُجرى مع كيروش، لكن في الأخير المقابلة لم تتم.

ويعيش كيروش حالة من الخلافات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد والذي تم انتخابه قبل 10 أيام، اذ يفكر الاتحاد في اقالة المدرب بسبب سوء ادارته الفنية للفراعنة منذ بطولة كأس العرب الأخيرة.

ويعوق تنفيذ قرار اتحاد الكرة الشرط الجزائي الكبير في عقد المدرب والذي يُعطيه الحق في الحصول على 42 مليون جنية في حالة اقالته قبل انتهاء عقده الممتدة لعام ونصف العام.

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