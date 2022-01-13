ريال مدريد يحتفل برقم قياسي في ليلة الإطاحة ببرشلونة في كأس السوبر

المصدر: وكالات

كرّس ريال مدريد سيطرته على مواجهات الكلاسيكو مؤخرًا وتفوّق على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 بعد التمديد، في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الاسباني لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء. وسجل الريال رقما قياسيا جديدا، بأن حقّق فوزه الخامس تواليًا على حساب الفريق الكاتالوني بعدما كان قد هزمه 2-1 في كامب نو في أكتوبر ضمن الدوري المحلي، وذلك في المباراة الاولى منذ رحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.

سجّل لريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (25) والفرنسي كريم بنزيمة (72) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (98)، بينما سجّل هدفي برشلونة الهولندي لوك دي يونغ (41) وأنسو فاتي (83). وتأهل ريال مدريد الى النهائي لمواجهة الفائز بين أتلتيك بلباو حامل اللقب واتلتيكو مدريد بطل الدوري اللذين يلتقيان اليوم.ويملك ريال مدريد فرصة الاقتراب من رقم برشلونة القياسي البالغ 13 لقبًا، فيما تُوّج الفريق الملكي 11 مرة سابقًا.

ورغم خسارته، سيخرج برشلونة مسرورًا بأدائه المتطور عن السابق، حيث يأمل ان يستغله لتعويض تعثره في النصف الاول من الموسم حيث يحتل حاليًا المركز السادس في الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن ريال المتصدر، مع مباراة أقل لـ "بلاوغرانا".

كما انّ فريق المدرب تشافي هرنانديس ودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرّة الأولى منذ نحو عشرين عامًا، وبالتالي سيستخدم أداءه في الكلاسيكو لإعادة ضخّ الحماسة في صفوفه لإنهاء الموسم بصورة أفضل تليق بتاريخ العملاق الكاتالوني. بخلافه تمامًا، يعيش الملكي أفضل أيامه محلياً وأوروبياً، حيث يتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الثانية، مع مباراة أقل للأخير، كما يستعد لمواجهة سان جرمان وميسي في الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال.

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