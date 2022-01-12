بايرن يجدد لنجمه حتى 2027 ويقطع الطريق على ريال مدريد

المصدر: وكالات

جدد الفرنسي كينجسلي كومان عقده مع بايرن ميونخ الألماني حتى عام 2027، ليواصل مسيرته مع الفريق الذي قاده لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ عامين. وكشف بايرن اليوم عن تجديد عقد اللاعب الفرنسي لأربعة أعوام إضافية، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقده السابق في عام 2023.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أمس أن كومان سيصبح من أعلى اللاعبين من حيث الرواتب في الدوري الألماني (بوندسليجا) بموجب العقد الجديد. كما قطع النادي الألماني الطريق على ريال مدريد الذي كان راغبا بشدة في استغلال نهاية عقد اللاعب للتعاقد معه، على طريقة النمساوي ألابا.

وانضم كومان (25 عاما) إلى بايرن ميونخ في عام 2015 على سبيل الإعارة من يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري بشكل دائم في عام 2017.

وسجل كومان هدف الفوز لبايرن ميونخ على فريقه السابق باريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت 1 / صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، كما توج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) ست مرات وكأس ألمانيا ثلاث مرات وكأس العالم للأندية.

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