بعد الخسارة من نيجيريا.. صدام مصر والجزائر يقترب في أمم إفريقيا

المصدر: سيد مصطفى-دبي

تسببت خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف من دون رد اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، إلى فتح الطريق أمام الفراعنة لمواجهة الجزائر في الدور الثاني من البطولة، وهو اللقاء الذي كان يخشى محبي المنتخبين أن يحدث مبكراً في البطولة.

وفي حالة اذا ما احتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته سيواجه متصدر المجموعة الخامسة والمرشح لها منتخب الجزائر رغم تعادله مع سيراليون اليوم الثلاثاء من دون أهداف.

وتضم المجموعة الخامسة كل من الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

ومن المقرر ان يلعب منتخب مصر في حال تصدر مجموعته مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة في الدور القادم، أما اذ تم تأهل الفراعنة كثالث المجموعة، سيواجه متصدر المجموعة الأولى أو الثانية، اذ تضم المجموعة الأولى منتخبات: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال - زيمبابوي - غينيا – مالاوي.

واسقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظيره النيجيري صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكاميرون.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو الذب سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز حصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب المصري بلا نقاط.

يذكر أن المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة حيث توج بها سبع مرات سابقة.

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