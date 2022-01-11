هنيدي يسخر من ملابس محمد صلاح.. ويهزمه 1- صفر (صورة)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

سخر الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، من الملابس التي ظهر عليها نجم وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح خلال مقابلة أجراها مع إحدى المجلات العالمية المتخصصة في أزياء الرجال، ونشر محمد هنيدي صور الملابس التي ارتداها في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» الذي عرض قبل 30 عاما وقارن بينها وبين ملابس محمد صلاح.

وكتب هنيدي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «هنيدي 1- صلاح 0».

وأثار محمد صلاح دهشة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما نشرت إحدى المجلات الشهيرة جلسة تصوير خاصة به، وارتدى صلاح أزياء متنوعة تدل على فترات زمنية مختلفة وبتصميم غير متوقع.

وقال صلاح في حوار أجراه مع مجلة «جي كيو» المتخصصة في أزياء الرجال، إن طلباته بشأن عقده ليست "مجنونة" وإن مستقبله في أنفيلد ليس في يده مع استمرار المحادثات مع اللاعب المصري الدولي بشأن توقيع عقد جديد مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمتد عقد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، مع ليفربول حتى يونيو حزيران 2023.

وأكد صلاح مجددا أنه يرغب في البقاء في ليفربول لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017 وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقال صلاح: "أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر في يد النادي. يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة، عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، (يجب عليهم أن يفعلوا ذلك) لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي".

وأضاف "أنا في عامي الخامس هنا الآن، أعرف النادي جيدا، أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف، الأمر في أيديهم".

وصلاح موجود حاليا في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

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