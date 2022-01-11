الخطيب يرفض "صُلح" مرتضى منصور.. والأهلي يرد بـ 13 قضية ضد رئيس الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

علمت "الامارات اليوم" أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رفض مبادرة صلح تقدم بها رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، لإنهاء الخلافات التي حدثت بينهما في السنوات الماضية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، في وقت يستعد المستشار القانوني بالنادي الأهلي لإقامة 13 دعوى قضائية جديدة ضد رئيس نادي الزمالك يتهمه فيها بالسب والقذف في حق أعضاء بمجلس إدارة النادي واتهامهم بالحصول على أموال من بعض الشخصيات خارج مصر.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمصر في وقت سابق، قد قضت ببراءة مرتضى منصور، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومجلسه.

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 لسنة 21، أن المستشار مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب، عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

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