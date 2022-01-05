بايرن ميونيخ يطالب بتأجيل مباراته في الدوري الألماني بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

طالب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم تأجيل مباراته المرتقبة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة في ظل استمرار معاناته من فيروس كورونا، بحسب ما أفاد المدير الرياضي لمونشنغلادباخ ماكس إيبرل الأربعاء، عقب تحدثه مع نظيره في النادي البافاري البوسني حسن صالح حميدجيتش.

وأعلن بايرن اليوم إصابة مدافعه الشاب الكندي ألفونسو ديفيس (21 عاماً)، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في صفوفه إلى تسعة. وقال إيبرل عقب محادثات هاتفية مع حميدجيتش وممثلين عن رابطة الدوري الألماني "يوّد بايرن ميونيخ تأجيل المباراة لكن القرار النهائي يعود إلى المنظمين".

وتعود عجلة الـ "بوندسليغا" للدوران بعد توقف جراء العطلة الشتوية، وتفتتح منافسات المرحلة الثامنة عشرة الجمعة بلقاء بايرن المتصدر مع مضيفه مونشنغلادباخ صاحب المركز الرابع عشر مع 19 نقطة. وقال حميدجيتش لمجلة كيكر الأربعاء "لدينا حالياً في صفوفنا 10 لاعبين متاحين وحارسي مرمى. ولهذا السبب نفكر في كيفية لعب المباراة وناقشنا الوضع مع رابطة الدوري الالماني".

وأضاف "يبدو أننا سنلعب لذلك سندخل المباراة للفوز بها".

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة متقدماً بفارق تسع نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند، علماً أن العملاق البافاري يعاني إلى جانب اصابات كورونا من غيابات عدة على خلفية التحاق الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والسنغالي بونا سار بمنتخبيهما لخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق نهاية الاسبوع الحالي، والمدافع الشاب الكرواتي يوزيب ستانيتشيتش بسبب الإصابة.

ولم يعد يتوفر سوى 13 لاعبًا فقط في تشكيلة الفريق البافاري، كما انّ اللاعبَين الدوليين ليون غوريتسكا ونيكلاس زوله لم يشاركا في تدريبات الأربعاء، من دون تحديد سبب غيابهما.

وتنص لوائح رابطة الدوري الالماني على أنه لا يمكن قبول طلب التأجيل إذا كان لدى النادي أكثر من 15 لاعبًا متاحاً للمشاركة.

وبالإضافة إلى الحارس وقائد الفريق مانويل نوير والانكليزي عمر ريتشاردز، انضم إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا خمسة لاعبين فرنسيين هم كل من دايو أوباميكانو، كينغسلي كومان، لوكاس هيرنانديز، كورنتان توليسو والشاب تانغي نيانزو.

وكان بايرن أعلن في ديسمبر الفائت أنه سيفتقد خدمات لاعب وسطه يوزوا كيميش لمدة أربعة أسابيع لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بالفيروس.

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