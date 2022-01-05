"كارت أحمر" يجمع بين لاعب كرة قدم وحكمة.. حب من أول طرد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قصة غريبة حدثت في الملاعب الهولندية، حيث أعلنت حكمة رابعة خطبتها رسميًا من لاعب فريق في دوري الدرجة الأولى، وهو "جيف هاردفيلد" لاعب فريق إيمين في دوري الدرجة الأولى بهولندا، الذي أعلن بدوره خطبته من حكمة رابعة تُدعى "شونا شكرولا" قد التقى بها عندما مر بجانبها عقب طرده في إحدى مباريات الدوري.

بدأت القصة عندما طُرد جيف من المباراة وظل واقفًا على خط الخروج من الملعب غاضبًا بعد طرده ورفضه الخروج من الملعب، فجاءت "شونا" بصفتها الحكم الرابع للتحدث معه وتطلب منه الخروج من الملعب، ومن هنا بدأت علاقتهما.

ونشرت الحكمة الهولندية شونا صورتهما أثناء عطلتهما بالعاصمة الإيطالية روما على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها بـ: "خطوبة رسمية من جيف هاردفيلد".

وتعمل شوكرولا كحكمة في الدوري الهولندي منذ عام 2009 بعدما حصلت على رخصة الفيفا المعتمدة، وقد حصلت على فرصة المشاركة بعض المباريات الدولية، وتعتبر هي واحدة من أعلى الحكام تصنيفًا في هولندا.

من الناحية الأخرى، تخرج الظهير جيف صاحب الـ26 عامًا من أكاديمية فيينوورد، قبل أن ينتقل إلى بعض الفرق ثم يستقر في فريق إيمين، وتم استدعائه مرة واحدة لمنتخب هولندا دون الـ21 عامًا.

وفي حالة مشابهة، أقدم "لوبومير فاجيتشكا" لاعب فريق "نيجنا" السلوفاكي على تصرف غريب داخل المستطيل الأخضر، عندما طلب الزواج من الحكمة المساعدة لمباراة بين فريقه وفريق "تاترانا" في دوري الدرجة الخامسة.

وقبل أن يبدأ اللقاء، قام "لوبومير" بالانحاء على ركبته وقدم خاتم الزواج لمساعدة الحكم "بيترا ليباتشكوفا" التي فوجئت بتصرف اللاعب، وأعلنت عن موافقتها على طلب الزواج.

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