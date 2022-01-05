ليفربول يطلب تأجيل مباراته المقبلة أمام أرسنال: «لايوجد لاعبين»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بطلب رسمي لرابطة المحترفين الإنجليزية لتأجيل مباراته المنتظرة أمام أرسنال في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ليفربول بيانا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه أنهم تقدموا بطلب رسمي لتأجيل مباراته المقررة يوم غد الخميس ضمن مسابقة كأس "كاراباو"، بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والموظفين، إضافة لعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة.

وأكد نادي ليفربول أنه من الحكمة والعقل أن يتم تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق بسبب الغيابات سواء لارتباطات اللاعبين بكأس الأمم الإفريقية، أو الإصابات العضلية، أو إصابات فيروس كورونا.

وأشار النادي إلى أنه تم إيقاف الاستعدادات في مركز تدريب أكسا "the AXA"، مما يعني إلغاء جلسة تدريب الفريق الأول.

وأكدت صحفية "ذا أثلتيك" البريطانية، أمس، أنه تم اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف "الريدز"، ليتقرر إلغاء مران اليوم استعدادا لمباراة أرسنال، مع استمرار فتح مركز التدريبات بالنادي.

وكان نادي ليفربول قد أعلن إصابة الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق، واللاعبين الكاميروني جويل ماتيب، والثنائي البرازيلي حارس المرمى أليسون بيكر والمهاجم روبيرتو فيرمينو، بفيروس كورونا، إضافة للإصابات العضلية لبعض اللاعبين مثل البلجيكي ديفوك أوريجي والإسباني تياغو ألكانتارا وهارفي إيليوت، ورحيل الثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

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